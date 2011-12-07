Завтра в Казани ожидается сильный ветер

Завтра, 17 февраля, в Казани прогнозируется плюсовая температура. Температура воздуха составит от -2 до +1 градуса, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра будет достигать 15 м/c. На дорогах и тротуарах будет гололедица. Атмосферное давление составит 756-761мм рт. ст. Читайте также: ждать ли казанцам после рекордно теплого января морозов?