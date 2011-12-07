В казанском парке «Крылья Советов» стартует проект «Танцплощадка»

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В казанском парке «Крылья Советов» с 17 июня запускается проект «Танцплощадка», сообщает telegram-канал мэрии Казани.
Сообщается, что профессиональные преподаватели по танцам научат всех желающих танцевать вальс, танго, рок-н-ролл, покажут особенности стилей 40-80 годов. Участниками мероприятий могут стать люди всех возрастов и разных уровней подготовки.
Занятия будут проходить каждый четверг месяца в 18:00. Вход бесплатный.
Ранее «Казанские ведомости» публиковали расписание бесплатных занятий по йоге и кроссфиту в Казани.