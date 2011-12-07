Строительство первого участка второй линии казанского метро обойдется в 700 млн рублей

Главстрой РТ объявил тендер на строительство первого участка второй линии метро в Казани стоимостью в 700 млн рублей.

Заявку можно подать до 22 июля текущего года. Срок завершения работ по контракту – 31 декабря 2021 года. Все средства будут выделены из республиканского бюджета.

Напомним, что положительное решение по строительству первого участка второй линии метро было вынесено Главгосэкспертизы России. Сдача в эксплуатацию намечается через шесть лет, отметили в федеральном учреждении.

Первый участок метро соединит улицу Фучика с улицей Академика Арбузова. Его протяженность составит 5,75 км. На нём построят четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика» с 4 выходами, «10-й микрорайон» с 4 выходами, «100-летие ТАССР» с 6 выходами и «Улица Академика Сахарова» 3 выходами на поверхность.

Участок планируется ввести в эксплуатацию через шесть лет.