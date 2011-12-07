В Казани из-за строительства второй линии метро перекрыли часть улицы Академика Сахарова

В Казани из-за строительства второй линии метрополитена для пешеходов и автомобилистов перекрыли часть улицы Академика Сахарова, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничения коснутся двух участков: проезд у дома №21 по Сахарова будет закрыт до 1 августа, а второй участок в районе домов №25 и 21 по этой же улице будет закрыт до 1 августа.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что из-за выноса сети ливневой канализации в Казани будет перекрыта улица Ю.Фучика возле дома №30 с 21 по 31 июля и с 11 по 20 августа. Также ограничения коснутся улицы Сафиуллина с 11 по 20 июля, с 1 по 10 августа, и с 21 по 31 августа.