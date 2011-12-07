Из-за строительства второй линии метро улицу Юлиуса Фучика в Казани перекроют

В Казани перекроют улицу Юлиуса Фучика с 1 июня. Ограничение связано с тем, что тут будут выносить сети ливневой канализации из зоны строительства второй линии казанского метро, сообщает сайт мэрии Казани.

Сообщается, что с 1 по 10 июня, а также с 21 по 30 июня, с 21 по 31 июля и с 11 по 20 августа будет перекрыта улица Ю.Фучика возле дома №30 по улице Сафиуллина.

С 11 по 20 июня и с 1 по 10 июля работы будут проводиться возле дома №42 по улице Сафиуллина.

С 11 по 20 июля, с 1 по 10 августа, с 21 по 31 августа движение ограничат возле дома №50 по улице Сафиуллина.

Ранее «Казанские ведомости» публиковали список улиц, которые будут перекрыты в связи с ремонтными и строительными работами.