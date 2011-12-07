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В Татарстане зафиксировали 41 случай заражения индийским штаммом коронавируса

Также в республике выявили прирост британским штаммом COVID-19.

В Татарстане зафиксировали еще 32 случая заражения британским и 41 индийским штаммами коронавируса. Об этом доложила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Сейчас под наблюдением врачей остаются 1625 человек, контактировавших с зараженными. Дальнейший прирост может быть вызван из-за недостаточного количества людей, прошедших вакцинацию.

«Вакцинация — это единственный способ профилактики заболевания и защиты от тяжелых последствий, осложнений», — подчеркнула Авдонина.

Напомним, ранее главный санитарный врач республики Марина Патяшина заверяла, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с данными штаммами COVID-19.

КВ
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