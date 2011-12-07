С начала лета в Казани отремонтировали 12 км трамвайных путей

В столице РТ с начала лета отремонтировали 12 км трамвайных путей, установили 22 тепловых конденсатора и заменили более 1250 изношенных шпал. Об этом на аппаратном совещании сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

«Всего запланировано отремонтировать 30 км путей из 142, находящихся на балансе нашего предприятия, заменить около 3 тыс. изношенных шпал, установить 71 температурный компенсатор, произвести подбивку и выправку путей», — сказал Абдулхаков.

Спикер рассказал, что на сегодняшний день ведутся работы по ул. Гвардейская. Также работы ведутся по ул. Арбузова. Уже завершены работы по ул. Технической.

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