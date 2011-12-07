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Для казанцев впервые ввели пересадочный тариф на электротранспорт

Теперь можно совершить пересадку за 45 минут с одного вида транспорта на другой.

В Казани появился новый тариф «Пересадочный МЭТ 45», который позволит ездить с пересадками без дополнительных плат. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

По новому тарифу можно будет совершать пересадку с подземного на наземный электротранспорт (трамваи и троллейбусы), стоимость проезда составит 45 рублей.

По словам Абдулхакова, когда пассажир первый раз прикладывает карту у него запускается счетчик времени, в течение которого он должен совершить пересадку.

Подробнее о работе валидаторов в казанских троллейбусах читайте на сайте «Казанских ведомостей». 

КВ
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