За месяц электробус перевез в Казани 12,5 тысяч пассажиров

За месяц тестовой эксплуатации первый в Казани электробус перевез 12,5 тысяч пассажиров. Всего транспорт проехал 5800 километров, сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Напомним, электробус появился на троллейбусном маршруте № 3 «Академика Глушко — Речной порт». Комфортность поездки в нем гости и жители города оценили еще две недели назад. По словам Абдулхакова, предприятие получило от пассажиров 684 положительных отзыва.

Эксплуатироваться общественный транспорт будет до 15 октября.