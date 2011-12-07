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За месяц электробус перевез в Казани 12,5 тысяч пассажиров

Общественный транспорт появился на троллейбусном маршруте №3.

За месяц тестовой эксплуатации первый в Казани электробус перевез 12,5 тысяч пассажиров. Всего транспорт проехал 5800 километров, сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Напомним, электробус появился на троллейбусном маршруте № 3 «Академика Глушко — Речной порт». Комфортность поездки в нем гости и жители города оценили еще две недели назад. По словам Абдулхакова, предприятие получило от пассажиров 684 положительных отзыва.

Эксплуатироваться общественный транспорт будет до 15 октября.

 

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