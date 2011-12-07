Первым электробусом смогли воспользоваться порядка пяти тысяч казанцев

Казанцы оценили новый вид общественного транспорта. На электробусе успело прокатиться 4 904 человека, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, электробус появился на троллейбусном маршруте №3 две недели назад.

По словам пассажиров, это «транспорт будущего», поскольку его салон очень комфортный и в нем имеется кондиционер. Поделиться своим отзывом о поездке на электробусе гости и жители города могут в Instagram предприятия.