В Казани на водителей автобусов составили 23 протокола о нарушениях

В Казани 16 сентября в рамках контрольного рейса, проведенного в автобусах № 89 и 91, в отношении водителей было составлено 23 протокола о нарушении правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«В отношении водителей было составлено 23 материала за различные нарушения ПДД, в том числе 2 — за нарушения проезда стоп-линии на красный сигнал светофора, 21 — за нарушение правил перевозки людей», — рассказали правоохранители.

Для выявления случаев нарушений инспекторы ГИБДД переодевались в гражданское и садились в автобус в начале маршрута. Во время поездки инспекторы фиксируют нарушения.

На конечной остановке их также ждали работники инспекции и составляли протоколы.