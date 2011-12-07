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В Казани во время выборов ограничат движение на нескольких участках дорог

Улица Профсоюзная, парковка «Чаши» и дорога у «Ак Барс Арены» будут недоступны

В Казани в дни выборов будет ограничено движение по ряду улиц, это связано с проведением различных мероприятий в городе. Об этом рассказали в мэрии Казани.

17 сентября доступ на парковку «Чаши» будет ограничен на сутки. На парковке с 19:00 до 21:00 будет открыт автокинотеатр.

Участок улицы Профсоюзная от улицы Астрономической до улицы Чернышевского с 20:00 17 сентября до 7:00 19 сентября станет пешеходной. Здесь пройдет молодежный фестиваль.

На сутки ограничат движение по объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена». 19 сентября около стадиона состоится большой праздничный концерт с участие звезд российской и татарской эстрады.

Посетить данные мероприятия можно по специальному браслету «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!», который будет выдаваться всем проголосовавшим на выборах.

КВ
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