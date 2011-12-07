В Казани в более 40 заведениях выявили нарушения, касающиеся времени проведения мероприятий

В Казани в более 40 заведениях, работающих ночью, выявлены нарушения, сообщил замначальника УМВД по Казани Валерий Саматошенков.

«За прошедшие две недели выявлено более 40 организаций, которые не исполняют ограничения, касающиеся времени проведения мероприятий», — отметил спикер.

Всего с начала пандемии за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к ответственности привлечены более 900 должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.