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В Казани в более 40 заведениях выявили нарушения, касающиеся времени проведения мероприятий

С начала пандемии к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм привлечены более 900 должностных лиц и предприятий.

В Казани в более 40 заведениях, работающих ночью, выявлены нарушения, сообщил замначальника УМВД по Казани Валерий Саматошенков.

«За прошедшие две недели выявлено более 40 организаций, которые не исполняют ограничения, касающиеся времени проведения мероприятий», — отметил спикер.

Всего с начала пандемии за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к ответственности привлечены более 900 должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. 

КВ
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