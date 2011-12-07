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Поселки Салмачи и Привольный свяжут мостом

Инженерное сооружение возведут через реку Нокса.
В Казани возведут мост через реку Нокса. Он свяжет поселки Салмачи и Привольный. Об этом гласит информация тендера, размещенного Миндортрансом республики.Стоимость контракта на строительство объекта 102,2 млн рублей. Предполагается, что поселки свяжут мостом, длиной более 35 метров. Проезжая часть будет состоять из двух полос и тротуара. Подача заявок на участие в аукционе возможна до 27 февраля.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что при строительстве второй очереди БКК исполкому Казани потребуется выкупить 73 земельных участка.
КВ
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