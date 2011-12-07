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При строительстве второй очереди БКК исполкому Казани потребуется выкупить 73 земельных участка

При строительстве первой очереди автодороги БКК требовалось изъять 75 приусадебных участков и земель в СНТ.
Всего при строительстве автомобильной дороги Большого Казанского кольца городской власти необходимо выкупить 148 земельных участков. При строительстве первой очереди автодороги БКК требовалось изъять 75 приусадебных участков и земель в СНТ. Чтобы продолжить возведение автодороги на участке от Борисковской до Технической — необходимо будет выкупить 73 участка, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Напомним, что строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что планируется бетонирование пролета путепровода Большого Казанского кольца.
КВ
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