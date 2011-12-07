При строительстве второй очереди БКК исполкому Казани потребуется выкупить 73 земельных участка

Всего при строительстве автомобильной дороги Большого Казанского кольца городской власти необходимо выкупить 148 земельных участков. При строительстве первой очереди автодороги БКК требовалось изъять 75 приусадебных участков и земель в СНТ. Чтобы продолжить возведение автодороги на участке от Борисковской до Технической — необходимо будет выкупить 73 участка, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Напомним, что строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что планируется бетонирование пролета путепровода Большого Казанского кольца.