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В Казани пройдет образовательная программа для самозанятых

Свои изделия выставят на продажу швеи, печатники, кондитеры, услуги презентуют представители туристического бизнеса и другие.
19 февраля в Казани начнет работу выставка для представителей малого бизнеса и самозанятых, на которой будет организована образовательная программа.Свои изделия выставят на продажу швеи, печатники, кондитеры, услуги презентуют представители туристического бизнеса и другие, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.Также желающие смогут участвовать в мастер-классах, послушать лекции, узнают новшества в налоговом и пенсионном законодательстве, о мерах поддержки государством малого бизнеса.Ранее «Казанские ведомости» писали, что в 2020 году в РТ зарегистрировались более 1,5 тыс. самозанятых.
КВ
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