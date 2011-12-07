В Казани пройдет образовательная программа для самозанятых

19 февраля в Казани начнет работу выставка для представителей малого бизнеса и самозанятых, на которой будет организована образовательная программа.Свои изделия выставят на продажу швеи, печатники, кондитеры, услуги презентуют представители туристического бизнеса и другие, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.Также желающие смогут участвовать в мастер-классах, послушать лекции, узнают новшества в налоговом и пенсионном законодательстве, о мерах поддержки государством малого бизнеса.Ранее «Казанские ведомости» писали, что в 2020 году в РТ зарегистрировались более 1,5 тыс. самозанятых.