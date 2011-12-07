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В 2020 году в РТ зарегистрировались более 1,5 тыс. самозанятых

По мнению главы Минэкономики РТ, большой рост самозанятых ожидается осенью.
В РТ с начала этого года зарегистрировано более 1,5 тыс. самозанятых, заявил в беседе с журналистами министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.«Я думаю, что этой осенью будет большой всплеск. Сейчас наблюдается сдержанный рост», — сказал Абдулганиев.Напомним, что в 2019 году эксперимент по введению нового налогового режима для самозанятых граждан распространился на 19 регионов РФ.Читайте также: нужно ли самозанятым платить в ПФР, чтобы шел стаж?
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