В Казани в подземном переходе на Тукая приостановили снос киосков

Арбитражный суд РТ приостановил действие распоряжения замруководителя исполкома Казани о демонтаже «самовольно установленных и незаконно размещённых объектов» (киосков) в подземном переходе на площади Тукая. Удовлетворенное ходатайство ООО «Сагаис» опубликовано на сайте суда.«Указание в оспариваемом распоряжении в качестве «самовольно установленных и незаконно размещенных объектов» не соответствует действительности, поскольку помещения непрерывно сдавались ООО «Сагаис» в аренду муниципальным образованием городом Казань в лице компетентных органов с сентября 1994 года в качестве муниципального имущества города Казани — нежилых помещений подземного перехода № 6, 10-29, 32-42, общей площадью 175,6 кв. м., находящихся на площади Тукая в Казани», — указала в ходатайстве компания.Напомним, в 2015 году исполком Казани потребовал от арендатора разорвать договор и вернуть помещения муниципалитету. Однако «Сагаис» отказались от предложения мэрии и обратились в суд с требованием заключения договора аренды на приоритетной основе или выкупа арендуемых помещений. Компания продолжала исправно оплачивать аренду, а муниципалитет «арендные платежи принимал без каких-либо возражений» и не принимал мер по возврату помещений долее трех лет. В декабре прошлого года «Сагаис» самостоятельно подал иск в Арбитражный суд РТ с требованием заключить договор аренды на приоритетной основе.Суд ходатайство удовлетворил и обязал приостановить снос киосков до рассмотрения дела Верховным судом РФ.