Более 686 тыс. тонн снега вывезли в Казани с начала зимнего сезона

В уборке улиц Казани от снега сегодня были задействованы 287 единиц специальной техники и 385 дорожных рабочих, а также 64 тракторные щетки, 28 МКСМ «Барсик», 61 комбинированная дорожная машина, 50 фронтальных погрузчиков, 69 самосвалов, и другие виды техники.

Снег вывозили со следующих участков улиц: Вахитова, Чистопольская, Адоратского, 2-я Туринская, Тэцевская, Копылова, Лядова, Рощинская, Аэропортовская, Начальная, Аграрная, Максимова, Качалова, Мусина, Амирхана, Павлюхина, Центрально-Мариупольская, Кулахметова, Батыршина, Пролетарская, Васильченко, Халтурина, Бондаренко, Чуйкова, Воровского, Патриса Лумумбы, Девятаева, Татарстан, Интернациональная, Несмелова, Литвинова, Батыршина, площадей Свободы и Вахитова, проспекта Ямашева, Ноксинского Спуска, Кировской дамбы, Мамадышского тракта и других участков.

С улиц города вывезли более 6,5 тыс. тонн снега за минувшие сутки, в уборке принимали участие 452 дорожных рабочих и 588 единиц спецтехники, сообщается на сайте мэрии города.