Под мостом Миллениум в Казани появится фудтрак-городок

В Казани под мостом Миллениум планируют открыть фудтрак-городок, на площадке которого смогут разместится от 5 до 10 торговых фургончиков с различной кухней. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Роберт Гарипов.

Привлечь сюда намерены не только казанских представителей общепита, но и гостей из близлежащих городов. Пространство появится под мостом Миллениум у экстрим-парка УРАМ.

Также на площадке будут организованы зоны отдыха и развлечений для посетителей. В парке начали работать прокатные зоны летнего инвентаря. Теперь напрокат можно взять велосипеды, самокаты и все необходимые приспособления для них.

«Мы хотим создать современное фуд-пространство для легального расположения фудтраков, а также зоны отдыха и развлечений для посетителей набережной», — рассказал Гарипов.

В скором будущем планируется открытие крытого комплекса экстрим-парка. Крытый молодежный центр позволит работать парку УРАМ в любое время года.

Дирекция парков и скверов объявила программу в общественных пространствах на лето.