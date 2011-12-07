В Казани временно ограничат движение транспорта в центре города

В Казани в связи с проведением праздника «Духов день в Суконной слободе» введут ограничения движения транспортных средств 20 и 21 июня, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Сообщается, что 20 июня с 10:00 до 20:00 будет ограничено движение на участке от ул.Петербургской до ул.Тихомирнова, а 21 июня с 17:00 до 20:00 будет закрыта проезжая часть ул.Петербургской, на участке от ул.Туфана Миннуллина до внутриквартального проезда между зеленой зоной (площадь перед театром кукол «Экият») и домом по ул.Петербургская, 65а.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани ограничат движение по ул. Сахарова из-за строительства метро.