В Казани ограничат движение по ул. Сахарова из-за строительства метро

В Казани в три этапа будет ограничено движение по улице Сахарова, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 16 июня по 4 июля движение будет ограничено в районе дома № 25. С 5 по 26 июля проезд будет закрыт около дома №21

Третий этап продлится с 28 июля по 17 августа. Проезд в районе дома №17 будет закрыт в связи со строительными работами.

Ранее «Казанские ведомости» публиковали список улиц, которые будут перекрыты этим летом из-за строительных работ.