В Казани к 2040 году планируют построить 27 новых дорожных развязок

В Казани к 2040 году планируют построить 27 развязок и сократить среднее время поездки. Исполком столицы РТ утвердил программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на 20 лет с тремя вариантами в зависимости от финансирования: минимальный, оптимальный и максимальный. Соответствующий документ опубликован в сборнике на сайте мэрии.

Программа разделена на два этапа: с 2018 по 2024 год и с 2025 по 2040 год. Согласно плану, к 2040 году в Казани сократится среднее время поездки на автомобиле на 14%, а скорость движения увеличится на 11%. Скорость движения общественного транспорта увеличится на 8%.

Кроме того, предполагается увеличение длины магистральных улиц на 108,3 км, а трамвайных линий — на 29,8 км.

В городе планируют построить 27 новых развязок, отдавая приоритет дорогам и улицам юго-восточного, восточного, западного и северо-западного направлений. Также будет продолжено строительство Большого казанского кольца с дублером Кировской дамбы.

Платные муниципальные парковки увеличится на 3 тыс. мест в юго-восточном направлении малого казанского кольца, а в долгосрочном периоде расширят до границ БКК. Дополнительно в среднесрочном периоде создадут перехватывающие парковки также на 3 тыс. мест.