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УНИКС в очередной раз вошел в пятерку команд с самым большим бюджетом в Единой лиге ВТБ.

Размер бюджета казанского клуба составил 1,086 млрд рублей. 

УНИКС снова вошел в пять команд с самым большим бюджетом. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Единой лиги ВТБ. 

Лидером по размеру бюджета стал московский ЦСКА — более 2,78 млрд рублей. На втором месте питерский «Зенит» — 1,95 млрд, на третьем подмосковные — «Химки» — 1,709 млрд. Далее в списке расположились краснодарский «Локомотив-Кубань» — 1,28 млрд, казанский УНИКС −1,086 млрд. 

Год назад, в сезоне 2018/2019, бюджет УНИКСа составлял 850 млн рублей, таким образом, рост составил 150 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что игрок УНИКСа Александр Разумов перешел в «Уфимец».

КВ
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