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В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Кави Наджми

Ограничения связаны с работами по укладке кабельных линий.

В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Кави Наджми, сообщила мэрия Казани. 

Движение для автомобилей будет перекрыто около зданий №19/18 и №17/23. Ограничения будут длится с 18 сентября по 13 октября. 

Тротуар будет перекрыт с 13 по 21 сентября. 

Ограничения связаны с работами по укладке кабельных линий. 

Ранее сообщалось, что с 9 по 19 сентября будет перекрыт участок автомобильной дороги в районе здания №1б по улице Хлебозаводской. 

КВ
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