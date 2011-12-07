В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Кави Наджми, сообщила мэрия Казани.

Движение для автомобилей будет перекрыто около зданий №19/18 и №17/23. Ограничения будут длится с 18 сентября по 13 октября.

Тротуар будет перекрыт с 13 по 21 сентября.

Ограничения связаны с работами по укладке кабельных линий.

Ранее сообщалось, что с 9 по 19 сентября будет перекрыт участок автомобильной дороги в районе здания №1б по улице Хлебозаводской.