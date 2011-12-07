Спортзал в Осиново планируют сдать в ноябре

Универсальный спортивный зал в Осиново планируют сдать в ноябре, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

«В настоящее время на объекте проводятся строительно-монтажные работы, устройство наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории», — уточнили в ведомстве.

По проекту, в новом спортзале будут оформлены площадки для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, а также площадка для тренажеров. Кром того, здание будет оборудовано раздевалками и душевыми.

Общая площадь объекта составляет около 12 тыс. кв. м.