Казань стала второй в России по раздельному сбору мусора

Необходимость кардинального сокращения вывоза мусора на полигоны была отображена в обращении к Федеральному Собранию РФ Президента Владимира Путина. Для этого, по мнению главы государства, нужно повсеместно вводить раздельный сбор твердых отходов.

Внедрением раздельного сбора мусора в Казани занимаются с 2018 года. На сегодняшний день около 80% домов столицы Татарстана оснащены контейнерами для разделения отходов на перерабатываемые и неперерабатываемые фракции.

По оценке международной независимой неправительственной экологической организации «Гринпис», среди городов-миллионников России Казань заняла второе место по доступности инфраструктуры раздельного сбора мусора, уступив только Москве.

При этом за два года доля извлекаемого вторсырья в Казани увеличилась почти вдвое — с 8 до 15%.

За два года в городе появились 174 современные площадки для сбора мусора. При этом 116 из них были установлены силами управляющих компаний Казани, еще 58 построены в этом году в рамках президентской программы «Наш двор».

— Типовые решения по строительству площадок включены в местные нормативы градостроительной политики и рекомендованы застройщикам в рамках нового строительства жилого фонда и социальных объектов, — подчеркнул Искандер Гиниятуллин.

Внедрение экологической инициативы в городском исполкоме начали с собственных объектов. Все его подразделения были оснащены емкостями для раздельного сбора отходов.

В 2018 году в образовательную программу казанских учебных заведений были включены уроки экологического воспитания, в рамках которых учащиеся получают знания об осознанном экологичном образе жизни. При этом полученные навыки раздельной утилизации мусора дети осваивают на практике — все школы и детские сады города также оснащены специальными мусорными контейнерами.

Кроме того, в 20 школах реализуется пилотный проект, в рамках которого в учебных заведениях установлены фондоматы для сбора вторичного сырья. Дети имеют возможность принять участие в акции «Тару сдавай — призы получай». Ее участниками стали более 2 тыс. школьников. Победители, сдавшие наибольшее количество вторичного сырья, получили подарки из рук мэра города Ильсура Метшина.

Также в Казани реализуются проекты крупных мировых компаний по сбору и переработке вторичного сырья. Пример эффективного его использования — в Горкинско-Ометьевском лесу установлена уличная мебель, изготовленная из переработанных материалов.

— Мировая практика показывает, что переход на раздельное накопление позволяет уменьшить вывоз отходов на полигоны до 60%, — отметил Искандер Гиниятуллин. — Для Казани этот вопрос имеет первостепенное значение, так как уже сегодня под объектами захоронения отходов вместе с их санитарно-защитными зонами занято свыше 600 га земли.

Чиновник подчеркнул, площадь мусорных полигонов в 2,6 раза превышает площадь 23 городских парков и скверов. При этом Искандер Гиниятуллин отметил, что ситуация усугубляется закрытием свалок в муниципальных районах, прилегающих к Казани.

— Уже в 2020 году завоз отходов в Казань из Пестречинского, Лаишевского, Высокогорского, Зеленодольского районов составляет до 22% от собственных отходов Казани, — высказался Гиниятуллин. — Размещение на полигоне «Восточный» отходов из сельских районов с преобладанием органики привело к росту загазованности и валу обращений горожан об ухудшении условий проживания.

Решением проблемы обещает стать возведение очистных сооружений. Их проект был подготовлен региональным оператором, исполком обратился с требованием скорейшего их строительства.

Примером восстановления территории после хранения на ней отходов является Самосыровская свалка. Летом была завершена ее рекультивация, благоустройство холма продолжается. Сотрудниками «Горводзеленхоза» этой осенью там было высажено более 10 тыс. деревьев и кустарников.

— Мы изучаем лучшие мировые практики, — поделился мэр Казани Ильсур Метшин. — Многие развитые страны проходили и продолжают проходить этот путь даже не за 10 или 20 лет. Поэтому ждать сиюминутных результатов не стоит, но шаг за шагом мы видим результаты. Очень благодарны нашим главным сподвижникам — неравнодушным горожанам.