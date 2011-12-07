В Казани выпало уже полторы нормы снега

В столице Татарстана с начала января на город в виде обильного снежного покрова выпало 158% от месячной нормы. В особо буранные дни на уборку этого подарка небес на улицы Казани пришлось выводить до 1000 единиц всевозможной техники — и спецтехники и самосвалов, а также разных размеров грейдеров и погрузчиков. Только за минувшие сутки с улиц вывезено 25,8 тысяч тонн снега. А для очистки дорог использовано 1209 тонн противогололедных материалов.

Такие данные привел в своем отчете о ходе уборке снега в Казани на совещании в горисполкоме столицы заместитель руководителя исполкома Казани — председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Вот и сегодня в Казани на уборку улиц от снега выйдут 381 дорожный рабочий и 462 единицы специальной техники, в том числе 63 комбинированные дорожные машины, 70 тракторных щеток, 184 самосвала, 75 фронтальных погрузчиков, 36 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Кстати, с начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 288 тыс. тонн снега, а для обработки магистралей дорожные службы использовали более 37 тыс. тонн противогололедной смеси.