Казанцы могут получить 10 бесплатных поездок за жалобы на кондукторов

14 февраля по инициативе перевозчика появилось объявление о возможности заработать десять бесплатных поездок. Предложением пассажиры могут воспользоваться, если заметят и сообщат о нарушениях со стороны кондукторов автобуса. Если информация подтвердится, то пассажир получит десять бесплатных поездок на этом маршруте.

По словам руководителя Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова, сообщения на телефон горячей линии еще не поступали. Однако любая информация будет строго проверяться.

На данный момент неизвестно, поддержат ли ее другие перевозчики. Темляков отметил, что об этом станет известно позднее.