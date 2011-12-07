Казань может прирасти территориями Высокогорского района

Народные избранники рассмотрели ряд вопросов: внесли поправки в бюджет города, прекратили полномочия одного депутата и утвердили публичные слушания по изменению границ.

Первым докладчиком стал начальник финансового управления Ирек Мухаметшин - он представил отчет об исполнении городского бюджета за прошлый год. Так, с территории города было собрано 180 млрд рублей налоговых доходов, из которых 44% зачислены в федеральный бюджет, 48,7% - в бюджет республики и 7,4% - в бюджет города. Если сравнивать с 2018 годом, то сбор доходов увеличился на 14%, или 22 млрд рублей. Из них 11 млрд рублей - это НДС, 3 млрд рублей - налог на доходы физических лиц, 5 млрд рублей - налог на прибыль.

Претерпели изменения показатели исполнения бюджета: при утвержденном бюджете в объеме 23,023 млрд рублей исполнение составило 27 млрд 498 млн рублей. То есть дополнительные поступления составили более 4,5 млрд рублей. Среди них собственные доходы - 1 млрд 217 млн рублей, а 3 млрд 258 млн рублей пришлись на безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Расходная часть составила 27 млрд 424,7 млн рублей, профицит на уровне 73,8 млн рублей.

Внесли депутаты изменения и в бюджет на текущий год. Доходы увеличены на 287,9 млн рублей, расходы подросли на 383 млн рублей. Доходы приходятся на дополнительную финансовую помощь, выделенную правительством РТ на выкуп земельных участков и строений на них, изымаемых для строительства дорог. 248 миллионов из этого объема направят на выкуп участков под БКК.

Расходная часть увеличена еще на 95,1 млн рублей за счет остатков средств бюджета на начало 2020 года. Так, 20 миллионов из них пойдут на приобретение продуктовых наборов для ветеранов и тружеников тыла в рамках празднования 75-летия Победы, а 10,3 млн - на разработку проектно-изыскательных документов на строительство дополнительных корпусов детских образовательных учреждений.

С учетом внесенных поправок объем бюджета Казани на этот год по доходам составит 25 млрд 312 млн 781 тыс. рублей, по расходам - 26,212 млрд рублей. Дефицит - 899,4 млн рублей, и покроют его за счет остатков средств бюджета на начало 2020 года.

За период 2017 - 2019 годов приватизация муниципального имущества принесла в бюджет города 678,6 млн рублей. Такие данные в своем выступлении представил председатель городского комитета земельных и имущественных отношений (КЗИО) Ренат Галяутдинов.

За три года с открытых аукционных торгов за 332 млн рублей было реализовано 35 помещений коммерческого назначения. По преимущественному праву выкупа арендаторами за 277,1 млн рублей с рассрочкой до 5 лет реализовано 42 помещения. Также был продан пакет акций АО «Жилсервис» за 90 млн рублей. При этом около сотни объектов не удалось реализовать из-за отсутствия покупательского спроса.

- На сегодняшний день уже сформирован и утвержден прогнозный план приватизации муниципальной собственности Казани на 2020 - 2022 годы, - напомнил Галяутдинов.

Председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Казгордумы Лилия Бакулина в своем докладе анонсировала, что по поручению Президента РТ Рустама Минниханова подготовлен проект решения о проведении публичных слушаний о включении территории «Научный городок» (ныне Высокогорский район) в границы города.

Также Казгордума освободила от полномочий депутата Николая Ураева - народный избранник подал соответствующее заявление еще 13 марта.

В заключение работы мэр города Ильсур Метшин напомнил, что до снятия санитарно-эпидемиологических ограничений нельзя расслабляться. В городе ведется работа по дезинфекции общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов, жилого фонда, подъездов и остановок.

- Как мы уже говорили, режим самоизоляции переходит в режим самосохранения. Сейчас мы вступили в очень ответственный период, когда от сознательности каждого зависит здоровье нашего общества, - заявил мэр Казани.