В Казани с 1 июня откроется купальный сезон, сообщил руководитель дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров.

В этом году казанцам для купания будут доступны только две зоны: в озерах Комсомольское и Лебяжье.

«Береговые зоны у центра семьи „Казан“, парках Победы, имени Урицкого и „Черное озеро“ предназначены для отдыха на берегу. Вода в этих водоемах не предназначена для купания», — уточнил спикер.

Напомним, в прошлом году в столице Татарстана зоны для купания были организованы на пяти пляжах: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», «Комсомольский».На берегу озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы были организованы места для отдыха на берегах.