В Казани задержали мужчину, который расплачивался фальшивыми купюрами

Эксперты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ при активном участии специалистов ОЭБиПК УМВД РФ по г. Казани арестовали 37-летнего местного жителя, которому инкриминируется сбыт четырех фальшивых денежных купюр номиналом в 5 тысяч рублей.

Согласно официальным данным, во второй половине апреля 2020 года подозреваемый заказал 15 поддельных денежных купюр в онлайн-магазине. Во время обыска по месту проживания злоумышленника обнаружено 5 фальшивых денежных купюр. Кроме того, найдены маркер и пакет, где хранились «фальшивки». Позже выяснилось, что одной банкнотой злоумышленник расплатился в аптечном пункте, и еще несколькими — в различных городских торговых точках. От последних 5 купюр казанец избавился в день их получения, так как качество бумажных фальшивок оставляло желать лучшего.

Пресс-служба МВД по РТ сообщает, что возбуждено уголовное дело поч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Теперь злоумышленнику грозит тюремное заключение до 8 лет.