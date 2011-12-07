В Казанском посёлке Юдино проведут капитальный ремонт здания школы искусств

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В Казанском посёлке Юдино проведут капитальный ремонт школы искусств № 10 на улице Революционная, сообщается на сайте мэрии Казани.
«Мы хотим, чтобы не только в центре города, но и в наших поселках-спутниках — таких, как Дербышки, Юдино и других — кипела творческая жизнь» — прокомментировал предстоящий ремонт школы мэр Казани Ильсур Метшин.
Сообщается, что в здании были заменены сети водоснабжения, демонтированы и перенесены стены. Планируется оборудовать звукоизоляцией музыкальные кабинеты.
Работы подойдут к стадии завершения в конце августа.
Помимо ремонта школы искусств, в Татарстане отремонтируют подростковые клубы, детские музыкальные и художественные школы.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани начался капитальный ремонт 15 казанских детсадов и двух музыкальных школ.