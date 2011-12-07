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В Кировском районе Казани отмечено превышение уровня формальдегида в воздухе

Превышение концетрации вредного вещества было зафиксировано на станции по улице Степана Халтурина.

В Казани вновь обнаружили превышение уровня формальдегида в воздухе. На этот раз превышение вредного вещества зафиксировано в Кировском районе, сообщает Гидрометцентр РТ.

На станции по улице Степана Халтурина концетрация вещества в атмосфере составила 0,05 мг/куб. На других станциях превышение допустимого значения выявлено не было.

Данные представлены за период с 13:00 15 июля по 7:00 16 июля.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани обнаружили трёхкратное превышение уровня формальдегида в воздухе. Превышения нормы было выявлено в Кировском, Московском и Вахитовском районах.

КВ
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