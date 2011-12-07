В казанской школе №143 к новому учебному году отремонтируют кровлю, коридоры и санузлы

В казанской школе №143 продолжается внутренний и внешний ремонт здания. Завершение этапа ремонтных работ запланировано к началу нового учебного года. С ходом работ приехали ознакомиться глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов, начальник Управления образования Исполкома города Ирек Ризванов и директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Школа построена в 1991 году, и за 30 лет в ней ни разу не проводился ремонт. Сильнее всего пострадала кровля здания, рабочие принялись чинить ее в первую очередь. Далее будут заменены окна, на первом и втором этажах отремонтируют два кабинета, покрасят стены, обновят потолок.

По словам начальника отдела образования по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Галины Латышевой, если к учебному году работы не будут выполнены, то детей можно будет разместить в других кабинетах здания.

«Площадь школы позволяет разместить детей в дополнительных кабинетах, мы сможем организовать учебный процесс так, чтобы всем было удобно», – подчеркнула она.

Ремонт двух спортзалов школы планируют закончить к новому учебному году. Также будет заменена тревожная кнопка и система контроля доступом.

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