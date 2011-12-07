В Казани прошли традиционные субботние ярмарки на 15 площадках города, сообщает мэрия Казани.

Ярмарки начали свою работу с шести утра, и закончили к полудню. Сою продукцию предприниматели выставили на продажу по следующим адресам: ул. Беломорская, 69, ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27, ул. Татарстан, 53, ул. Чехова, 2, ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и др.

Также жители микрорайона «Салават Купере» попросили организовать ярмарку на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Ранее сообщалось, что Ассоциация фермеров РТ предложила проводить сельхозярмарки круглый год.