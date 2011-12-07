Что делали верблюды под стенами Казанского кремля

Чуть поодаль красноармейцы на конях, верблюды. А у Спасской башни артисты революционного театра поют «Интернационал». Мимо проезжают повозки с женщинами, детьми, стариками, которых привезли в Казань, чтобы отправить потом в Сибирь. Именно такой увидели атмосферу 30-х годов прошлого века в Казани создатели многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза». Вчера был последний съемочный день в столице Татарстана, передает kzn.ru.Уже несколько дней на улице Кремлевской ограничено движение транспорта. Вчера на участке от ул. Чернышевского до площади Первого Мая проходили съемки массовых сцен фильма, в которых было задействовано более 100 человек, а также лошади и верблюды. Здесь были установлены декорации, замаскированы современные столбы освещения, временно сняты все дорожные знаки, государственные флаги. За несколько дней до съемок на улицу Кремлевскую завезли более тонны снега. Съемки фильма завершатся к концу февраля, после Казани работа продолжится в Лаишевском районе, где на берегу Камы созданы декорации поселка Семрук, и в Перми. В Казани в субботу снимали эпизоды с участием Чулпан Хаматовой, Сергея Маковецкого и Александра Баширова. Часть казанских сцен была снята осенью прошлого года.