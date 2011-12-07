23 февраля в Казани принимают вторсырье

23 февраля казанцы смогут сдать вторсырье и одежду на переработку, сообщает исполком столицы Татарстана.

«Жители города смогут сдать ненужные вещи, макулатуру и пластик в мобильный пункт приема вторсырья», — сказано в сообщении.

Кроме вторсырья, можно принести хорошую одежду, обувь и аксессуары, игрушки на благотворительность. А также мелкую рабочую и нерабочую технику, ПК и комплектующие, аудио- и видеокассеты для проекта «КомпУченый».

Плюс ко всему будет открыт пункт приема для кошек из приюта, которые нуждаются в корме и наполнителе для лотка.

Эко-акция пройдет по адресу: проспект Победы, 141 с 10.00 до 14.00.

Со списком отходов, которые можно сдать на переработку в Мобильный пункт приема вторсырья и одежды можно ознакомиться здесь.