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23 февраля в Казани принимают вторсырье

Сдать вторсырье на переработку можно будет в одном из городских ТЦ.

23 февраля казанцы смогут сдать вторсырье и одежду на переработку, сообщает исполком столицы Татарстана.

«Жители города смогут сдать ненужные вещи, макулатуру и пластик в мобильный пункт приема вторсырья», — сказано в сообщении.

Кроме вторсырья, можно принести хорошую одежду, обувь и аксессуары, игрушки на благотворительность. А также мелкую рабочую и нерабочую технику, ПК и комплектующие, аудио- и видеокассеты для проекта «КомпУченый».

Плюс ко всему будет открыт пункт приема для кошек из приюта, которые нуждаются в корме и наполнителе для лотка.

Эко-акция пройдет по адресу: проспект Победы, 141 с 10.00 до 14.00.

Со списком отходов, которые можно сдать на переработку в Мобильный пункт приема вторсырья и одежды можно ознакомиться здесь.

КВ
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