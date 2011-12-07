В столице прошел тест-драйв новых автобусов МАЗ

В сентябре прошлого года на пресс-конференции председателем Комитета по транспорту и связи Айдаром Абдулхаковым было заявлено о появлении нового вида общественного транспорта – метробусов. А недавно в Казани состоялось тестирование новых автобусов марки МАЗ.

Автобусы «Минского автомобильного завода» уже давно зарекомендовали себя на дорогах многих стран. Они безопасны, комфортны и просты в обслуживании. Автобусы представляют собой схожие конструкции с большой вместительностью.

У некоторых его моделей по пять двухстворчатых дверей и по два информационных табло. В автобус возможно встроить кондиционер. А в его салоне имеются USB-порты.

Предполагалось, что метробусы вместимостью до 300 пассажиров должны двигаться по выделенной полосе, где осуществление посадки реализовывалось бы через турникеты в специально построенных терминалах.

Однако, как сообщает «Реальное время», тестирование выявило ряд недостатков: большие габариты автобуса марки «МАЗ-215» препятствуют повороту на 90 градусов. А заездные карманы на остановках не соответствуют размерам автобуса особо большого класса.