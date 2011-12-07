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Казанец пожаловался на свалку снега на пляже «Локомотив»

Видео свалки появилось в соцсетях.

Житель Казани пожаловались на свалку снега на пляже «Локомотив». Видео разместили в соцсетях.

По словам автора ролика, неизвестные привезли на пляж горы снега. Снег превратился в горы грязи. Казанец считает, что грязь может нанести вред Волге.

«Первый раз такое вижу, чтоб столько снега набросали. Это снег, а сверху грязь», — уточнил местный житель.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что экологи проверят в Челнах карьер, куда свозили отходы.

КВ
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