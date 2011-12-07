Казанцы смогут увидеть около 100 единиц ретро-автомобилей и мототехники

Жители Казани смогут посмотреть на экспозицию ретро-авто и мототехники в эту субботу. Около 100 единиц редкого транспорта будет открыто для обзора 22 мая, сообщается на портале Мэрии Казани.

Представителями фестиваля станут мотоклубы из разных регионов России. Экзотический транспорт открыт для просмотра снаружи, разрешена фотосъёмка. Доступ в салон автомобилей ограничен, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов.

Фестиваль пройдёт с 11.00-22.00 на территории торговой базы по адресу: Горьковское шоссе, 53. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с 29-30 мая в казанском в Горкинско-Ометьевском лесу состоится третий фестиваль еды «Гриль-фест». А в июле планируется провести традиционный Большой летний фестиваль мороженного.