Летом в Казани можно будет увидеть фигуры лебедей, аистов и Чеширского кота

Летом в Казани появятся фигуры лебедей, бутс, баобабов, аистов, Чеширского кота и др. Фигуры будут выполнены из цветов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В сообщении сказано, что специалисты «Горводзеленхоза» уже приступили к работе над оформлением скульптур. На одну скульптуру приходится до пяти дней работы.

Сообщается, что фигуры «аистов» найдут своё место в Советском районе, местом расположения Чеширского Кота и Белого Кролика станет площадка перед театром кукол «Экият», а Объемную фигуру «Мир в твоих руках» можно будет увидеть у речного порта.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани могут появиться новые арт-объекты около станции метро «Козья Слобода».