Митрополит Кирилл пригласил верующих на освещение Собора Казанской иконы Божией матери

Митрополит Кирилл пригласил всех верующих на освещение Собора Казанской иконы Божией матери, которое состоится 21 июля.

«Мы ждем вас на крестном ходе, который пройдет из Благовещенского собора в Казанский монастырь. Он начнется молебном в 7.00 утра и придет в монастырь к началу освящения», — сообщил митрополит Кирилл.

Также на освещение прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 10:00 он совершит первую литургию в храме.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как пройдёт открытие храма, какие дороги перекроют и что сделали для его восстановления.