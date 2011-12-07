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Митрополит Кирилл пригласил верующих на освещение Собора Казанской иконы Божией матери

На церемонию освещения 21 июля прибудет сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митрополит Кирилл пригласил всех верующих на освещение Собора Казанской иконы Божией матери, которое состоится 21 июля.

«Мы ждем вас на крестном ходе, который пройдет из Благовещенского собора в Казанский монастырь. Он начнется молебном в 7.00 утра и придет в монастырь к началу освящения», — сообщил митрополит Кирилл.

Также на освещение прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 10:00 он совершит первую литургию в храме.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как пройдёт открытие храма, какие дороги перекроют и что сделали для его восстановления.

КВ
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