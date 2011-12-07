Последний проблемный дом в ЖК «Молодежный» в Казани достроен после пятилетнего перерыва

В Казани достроен последний проблемный дом в ЖК «Молодежный». Дом получил заключение о соответствии проектной документации 16 июля, сообщила пресс-служба инспекции Госстройнадзора РТ.

Напомним, что застройщиками дома на 323 квартиры с переменной этажностью от 16 до 20 изначально была ООО «ЖК „Молодежный“», но фирма обанкротилась.

Строительные работы дома прекратились на пять лет, после чего застройщиками дома выступил фонд РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства. Работы возобновились осенью 2020 года. Дом был возведен с уровня свай за один год.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани дольщики начали получать ключи от квартир долгостроя по улице Достоевского. Многоэтажка строилась в течении 16 лет.