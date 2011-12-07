В Казани временно ограничат движение по улице Университетской

В Казани с 20 июля временно ограничат движение по улице Университетской. Движение будет перекрыто для пешеходов и автомобилистов, сообщила мэрии столицы РТ.

Мэрия информирует, что до 20 августа по этому участку будет проводиться ремонт фасада здания №10а.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что из-за прокладки водопровода движение транспорта ограничат на улице Журналистов. С 19 по 26 августа будет перекрыт участок дороги у дома №54 по этой улице.