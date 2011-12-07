С начала июля в Казани конфисковано 93 самоката за нарушение правил благоустройства

С 1 июля в Казани было изъято 93 самоката за нарушение правил благоустройства. Всего Госавтоинспекцией составлено 55 административных протоколов, сообщает Комитет по транспорту Казани.

В основном эти нарушения касаются неправильной парковки самокатов. Это мешает пешеходам и автомобилистам. Тем самым, компании по прокату самокатов нарушают постановление Исполнительного комитета «Об утверждении схем размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории Казани».

Комитет по транспорту Исполкома города совместно с Госавтоинспекцией еженедельно проводят по 2-3 таких рейда. Причиной проведения рейдов также стал рост количества аварий из-за использования самокатов.

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