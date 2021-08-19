ГИБДД против кикшеринга: в центре Казани эвакуируют электросамокаты

Как рассказали изданию в ОГИБДД Управления МВД по Казани, сегодня, 19 августа в городе проходит масштабный рейд ведомства совместно с исполкомом города по нарушению правил парковки электросамокатов. Делается это для профилактики ДТП, да и жители жалуются — по тротуарам иногда не пройти. Рейд проходит во всех районах столицы Татарстана.

Инспекторы ГИБДД проверяют, не нарушают ли электросамокаты условия парковки. Они не должны «стоять, где попало» и мешать пешеходам, иначе их эвакуируют.

«Это происходит с весны, по несколько штук в неделю. Выписывают штрафы — мы их оспариваем, самокаты возвращают, штрафы отменяют», — рассказали изданию в пресс-службе кикшеринга Whoosh.

Вместе с тем, во время этого рейда, по словам прокатчиков, причину и основания эвакуации не озвучили, не были показаны никакие документы. Компания не может даже предположить, сколько будет эвакуировано самокатов, — это станет известно только по итогам рейда.

«Человек, управляющий электрическим самокатом мощностью до 250 ватт, приравнивается к пешеходу и должен соблюдать правила дорожного движения, предписываемые пешеходам», — отметили в ГИБДД.

Если же мощность электросамоката превышает 250 ватт, но не более 4 тысяч ватт, то такой транспорт приравнивается к мопеду и на него распространяются соответствующие требования. Владелец такого аппарата должен иметь водительское удостоверение категории «М».

Если же самокат мощностью свыше 4 тысяч ватт, но не более 15 тысяч ватт, то он приравнивается к мотоциклу, а значит, ездить на нем можно только в шлеме и с водительским удостоверением категории «А, А1».

В пресс-службе мэрии Казани отметили, что власти получили большое количество жалоб на самокаты. Поэтому со 2 июля Комитет по транспорту вместе с ГИБДД проводит еженедельно до 3 рейдов.

«Самокаты продолжают парковаться не на утвержденных местах — в итоге это захламляет территорию и часто закрывает проходы пешеходам, которые оставляют жалобы. Шеринговые компании пока не устраняют нарушения. К тому же, в последнее время ДТП с участием самокатов снова участились, как и число пострадавших, поэтому от точечных рейдов перешли к масштабному. Надеемся, что такая мера поможет обратить внимание шеринговых компаний на нарушения и совсем скоро они будут устранены», — заявили в пресс-службе.

Конфликт между городскими властями и кикшеринговыми компаниями тянется уже с начала лета. Компании полагают, что Казань «единственный город, откуда их выживают», при этом в казанских больницах увеличилось число пациентов с травмами, полученными во время поездки на электросамокате. Одна сторона вводит все новые и новые ограничения, другая пытается остаться на рынке проката в Казани.