В Казани оштрафовали 38 водителей за слишком темную тонировку

В Казани сотрудники ГИБДД выписали штрафы 38 водителям за слишком темную тонировку. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Рейд проходил с 7 утра до 12 дня. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей привести в порядок свои автомобили, иначе это может стать причиной ДТП. Светопропускание стёкол автомобиля должно быть не менее 70%. В противном случае водителя ждёт штраф 500 рублей, а при повторном нарушении – от 2 до 4 тысяч рублей, либо арест, либо обязательные работы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Казани со 2 по 10 августа выявили 97 неисправных автобусов на дорогах города.