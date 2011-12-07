25 апреля в столице Татарстана пройдет общегородской субботник

В Казани пройдет двухмесячник по санитарной очистке и уборке территорий. Ряд мероприятий пройдет с 1 апреля по 31 мая. Об этом указано в сборнике документов мэрии.

Общегородское мероприятие по благоустройству города состоится в столице 25 апреля.

Возглавлять работу городского штаба по организации и ее выполнению будет председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Также штабы создадут в каждом районе города.

В прошлом году горожане собрали 20 тысяч кубометров мусора. Всего в генеральной уборке города приняли участие более 45 тыс. человек. Казанцы привели в порядок более 1,3 млн квадратных метров набережных, скверов, парков и зеленых зон города. А также провели уборку дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, дворов, территорий у предприятий и учреждений и т.д.



