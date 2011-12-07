Для строительства Вознесенского тракта в Казани снесут заправку, склад и уберут ж/д пути

В Казани для строительства Вознесенского тракта снесут четыре объекта. Соответствующее постановление размещено в сборнике документов мэрии города за 20 мая.

Речь идет об автозаправочной станции, комплексе АЗС, ж/д путях по улице Гвардейская и складе на улице Аделя Кутуя. Процедуры по изъятию будет выполнять администрация Советского района Казани.

На строительство первой очереди от улицы Гвардейской до проспекта Победы протяженностью 3,8 км из бюджета РТ выделено около 1,4 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали», что в Кировском районе Казани — на Горьковском шоссе прошёл снос объектов недвижимости для строительства дороги-дублёра.